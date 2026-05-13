В Красноярском крае разыскивают подозреваемого в надругательстве над школьницей

В Красноярском крае разыскивают причастного к преступлению против половой неприкосновенности несовершеннолетней мужчину.

По версии следствия, 47-летний житель Красноярского края надругался над 17-летней школьницей. После этого он скрылся. 13 мая в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии сообщили о заведении уголовного дела после произошедшего.

Известно, что подозреваемого зовут Сергей Владимирович Кульба. Он худощавого телосложения, рост примерно 175 сантиметров. Родился 30 августа 1979 года. Живет в деревне Тигино Большемуртинско-Сухобузимского муниципального округа.

Следователи обращаются к жителям Красноярского края за помощью. Если вы видели похожего мужчину или знаете, где он сейчас может находиться, срочно позвоните по номерам 8 (391) 227-06-45 или 102. Сообщить информацию можно анонимно.