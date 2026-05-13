НовостиОбщество13 мая 2026 9:36

В округах Красноярского края ввели особый режим из-за пастереллеза

В двух муниципальных округах Красноярского края – Шарыповском и Боготольском – ввели режим повышенной готовности
Вячеслав КУИМОВ

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В двух муниципальных округах Красноярского края – Шарыповском и Боготольском – ввели режим повышенной готовности из-за неблагополучной эпизоотической ситуации на территории соседнего Кузбасса. Соответствующее постановление подписал председатель правительства региона Алексей Медведев.

– Причина — неблагополучная эпизоотическая ситуация по пастереллезу в Кузбассе. 7 мая там зафиксировали эпизоотический очаг, – сообщили власти Красноярского края.

В регионе ввели дополнительные меры, чтобы предотвратить ввоз инфицированных животных и мясной продукции. На трассе Р-255 «Сибирь» организовали круглосуточный ветеринарный пост.

Тем временем кузбасские власти уже отреагировали на заявление красноярских коллег об очаге пастереллеза в Кемеровской области.

– В Кузбассе нет пастереллеза, наши ветеринары отрабатывают с коллегами изменения в документы, – сказал сайту Vse42.ru Сергей Лысенко, начальник областного Управления ветеринарии.