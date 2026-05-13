В Красноярске водитель веломобиля сбил пешехода на острове Татышев

В Красноярске на острове Татышев водитель веломобиля, оборудованного электродвигателем мощностью 240 Вт, при развороте врезался в 31-летнюю женщину. Как пишут «Горновости» со ссылкой на краевую Госавтоинспекцию, пострадавшей потребовалась помощь врачей.

На 21-летнего водителя составили протокол по статье о нарушении правил дорожного движения.

Полицейские напоминают: средства индивидуальной мобильности — это транспорт, а не игрушка. Соблюдайте правила дорожного движения.

