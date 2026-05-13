Красноярец продает энциклопедию «LEGO Звездные Войны» за 11 тысяч рублей

Эксперты онлайн-платформы «Авито» в честь дня «Звездных войн», который неофициально отметили во всем мире 4 мая, собрали необычные товары в стиле знаменитой медиафраншизы от продавцов из Красноярска. В списке: энциклопедия, музыка и коллекционные фигурки.

Подборку открывает книга «Lego Star Wars. Полная коллекция мини-фигурок со всей галактики» — путеводитель по маленьким фигуркам персонажей киносаги и мультсериалов. В комплекте — фигурка охотника за головами Боба Фетта. За энциклопедию автор объявления просит 11 тысяч рублей.

Продолжают подборку CD-диски с музыкой из фильмов «Возвращение джедая», «Империя наносит ответный удар» и «Новая надежда». Композиции Джона Уильямса на физических носителях обойдутся в пять тысяч рублей.

Также фанатов могут заинтересовать две коллекционные фигурки от Funko POP. Сцена поединка Дарта Вейдера и Люка Скайуокера продается за четыре тысячи рублей.

Неофициальный праздник поклонников культовой саги Джорджа Лукаса выпадает на 4 мая благодаря англоязычному каламбуру: фраза из фильма «Да пребудет с тобой сила» на английском звучит как May the force be with you.

В английском языке May the fourth («четвертое мая») звучит похоже на начало фразы May the force be with you.