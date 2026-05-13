НовостиОбщество13 мая 2026 7:47

В аэропорту Красноярска у пассажиров изъяли и сожгли 717 килограммов еды

Вячеслав КУИМОВ
Фото: Россельхознадзор

За апрель 2026 года в аэропорту Красноярска у пассажиров изъяли и уничтожили 717 килограммов запрещенной растительной продукции. Такой цифрой поделилась пресс-служба краевого Россельхознадзора.

В ходе проверок из ручной клади и багажа пассажиров международных рейсов изъяли сухофрукты, овощи, фрукты, рис, орехи и зеленные культуры. Товар ввезли с нарушением ветеринарно-санитарных требований.

В итоге сомнительный груз сожгли. За месяц специалисты ведомства проверили 246 международных пассажирских рейсов.