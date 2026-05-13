Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 мая 2026 7:18

В Красноярском крае всего четыре территории свободны от клещей

Жителям Красноярского края назвали территории с низким риском заражения клещевым энцефалитом
Вячеслав КУИМОВ

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

На утро 13 мая в Красноярском крае неэндемичными по клещевому вирусному энцефалиту остаются всего четыре территории: Таймырский Долгано-Ненецкий, Эвенкийский и Северо-Енисейский муниципальные округа, а также Норильск. Об этом сообщили специалисты регионального Роспотребнадзора.

В остальных округах и городах риски встречи с клещами высоки.

Как только столбики термометров поползли вверх, а земля начала оголяться от снега, в народе поползли первые «страшилки» о нашествии клещей. Кто-то уже снял с собаки настырного членистоногого после прогулки по Торгашинскому хребту, кто-то косится на кусты на даче.

Рассказываем, как в регионе готовятся к сезонному нашествию клещей.