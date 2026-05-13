В Красноярском крае пьяный мотоциклист съехал с дороги и перевернулся

В селе Балахтон Козульского муниципального округа произошла авария с участием пьяного мотоциклиста. По версии Госавтоинспекции Красноярского края, 30-летний водитель ИЖ «Юпитер-5» не справился с управлением, допустил съезд с дороги и перевернулся.

Полицейские выяснили, что мужчина никогда не получал водительское удостоверение. Кроме того, освидетельствование выявило алкогольное опьянение — показания прибора составили 0,64 миллиграмма на литр.

На нарушителя составили административные материалы, в том числе за управление мотоциклом без мотошлема. Транспортное средство сельчанина увезли на спецстоянку.