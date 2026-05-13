Житель Енисейского округа заплатит полмиллиона за вылов краснокнижной рыбы

В августе 2025 года 75-летний житель деревни Сергеево Енисейского округа отправился на рыбалку на моторной лодке и с помощью сплавной сети незаконно поймал пять стерлядей и одного сибирского осетра. Напомним, эти виды занесены в Красную книгу России. 13 мая стало известно о вынесении приговора по этому уголовному делу.

Мужчина разделал рыбу на куски и заморозил, чтобы потом съесть. Полицейские изъяли у него и рыбу, и сети. Кроме того, стражи порядка нашли у браконьера незарегистрированное нарезное огнестрельное оружие.

В МВД по Красноярскому краю рассказали, что на машину любителя редкой рыбы стоимостью больше пятисот тысяч рублей наложили арест, чтобы покрыть ущерб. В итоге против мужчины завели три уголовных дела: за незаконное хранение оружия, за незаконную добычу водных биоресурсов и за добычу, хранение и перевозку особо ценных видов рыб. Общая сумма нанесенного природе вреда превысила пятьсот тысяч рублей. Сто тысяч из них браконьер возместил сам.

Енисейский районный суд вынес приговор браконьеру: два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. К тому же он обязан возместить всю сумму ущерба.