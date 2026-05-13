В Красноярске на кольцевой развязке на улице Калинина установят светофоры

В Красноярске на кольцевой развязке на улице Калинина (около остановки «Стела „Октябрьский район“») установили сразу несколько светофоров. По словам мэра Сергея Верещагина, это должно стать первым шагом к уменьшению пробок со стороны поселков Минино и Элита.

Решение об установке светофоров приняли еще в марте, специалисты-дорожники признали его эффективным.

«Об этом просили красноярцы и в моих соцсетях, и на открытой встрече в районе. Планируем запустить их в работу в мае», – пишет глава города.

Кроме того, на этом участке собираются перенести автобусную остановку, изменить расположение пешеходного перехода и расширить участок перед кольцом со стороны Бугача с двух до трех полос. Работы начнутся летом 2026 года.

