На утро 13 мая в Красноярском крае остаются затопленными пять жилых домов, три дачи, 101 огород и 24 участка автомобильных дорог. В МЧС сообщили, что ситуация остается на контроле спасателей и регионального правительства.

Круглосуточный мониторинг паводковой обстановки продолжается. Так, на реках Абакан, Черный Июс, Томь, Чулым и их притоках ожидаются колебания уровней воды. На реке Мура (село Ирба) уровень воды составил 527 сантиметров (опасная отметка — 529).

На территории южных округов края идет формирование второй волны весеннего половодья. Возможно затопление приусадебных участков, огородов и перелив дорог.

