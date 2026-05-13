Фото: стоп-кадр видео МВД по Красноярскому краю

В Красноярском крае сотрудники ДПС задержали автомобилистку за то, что она публично оскорбила полицейских. 13 мая об этом сообщили в МВД по Красноярскому краю.

Поводом стала публикация в интернете: на кадрах неизвестная женщина за рулем, проезжая мимо инспекторов, отпускала в их сторону нецензурные выражения. Личность автора ролика быстро установили. Его записала 32-летняя жительница Красноярска. которую после этого задержали. На вопросы полицейских она ответила, что действительно разместила это видео в сети, но объяснить, зачем она так поступила, не смогла.

Сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела по статье по статье «Оскорбление представителя власти». Максимальное наказание, которое грозит нарушительнице, – до одного года исправительных работ. Наказание назначит суд.