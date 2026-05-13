В Красноярске водитель не снизил скорость при ограниченном обзоре и сбил мужчину

В феврале 2026 года в Красноярске 60-летний мужчина на Toyota Kluger возвращался домой по улице Пограничников. Рядом с ним по левой полосе ехал грузовик и мешал обзору у нерегулируемого пешеходного перехода. Водитель не притормозил возле него и сбил человека. 13 мая в прокуратуре Красноярского края сообщили, что это уголовное дело дошло до суда.

В аварии серьезно пострадал 47-летний мужчина, который переходил дорогу. Автомобилист заметил его слишком поздно и не успел остановиться.

Водитель сам вызвал экстренные службы. Он прошел проверку на опьянение после ДТП. Тест показал, что он был трезв. Позже он полностью признал свою вину и объяснил, что не убедился в отсутствии людей на переходе, хотя был обязан это сделать по правилам дорожного движения.

Прокуратура Красноярского края уже утвердила обвинение о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Виновнику аварии грозит до двух лет лишения свободы. В ближайшее время дело рассмотрит Советский районный суд Красноярска.