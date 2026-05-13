Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 мая 2026 2:23

На станции Канск-Енисейский сошли с рельсов два локомотива

В Канске происшествие на железной дороге не повлияло на движение поездов
Татьяна ЗЫКОВА

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

13 мая в 00:30 по местному времени на станции Канск-Енисейский в Красноярском крае во время маневровых работ в технологическом парке сошли с путей два локомотива, которые находились в одной группе тепловозов. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги.

По официальной информации в происшествии никто не пострадал, и оно никак не сказалось на движении остальных поездов: станция работает в привычном режиме, составы пропускают как обычно. Напомним, она находится на главном ходу Транссибирской магистрали в городе Канск.

На нее прибыл восстановительный поезд, чтобы устранить последствия инцидента. Что именно привело к сходу локомотивов, сейчас выясняют специалисты.