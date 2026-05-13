Первый в 2026 году грозовой пожар потушили в Красноярском крае

В Красноярском крае потушили первый в этом 2026 грозовой пожар. На майских праздниках молния ударила в труднодоступном болотистом месте в четырех километрах от деревни Кульчек в Балахтинско-Новоселовском муниципальном округе. Об этом рассказали в Лесопожарном центре региона 12 мая.

Загорелась сухая трава. Дым заметили местные жители. На тушение отправились добровольцы из пожарной дружины. Место оказалось отдаленное, труднопроходимое и заболоченное. Все проезды развезло: грязь, колеи и распутица. Оценив риски, глава местной администрации попросил через единую дежурно-диспетчерскую службу подмогу у лесных пожарных.

Бригаде Новоселовской лесопожарной станции на автомобиле УАЗ пришлось добираться больше часа. Следом ехал тракторист на колесном тракторе, он потратил на дорогу вдвое больше времени. Прибыв на место, специалисты сразу принялись за дело: опахали пожар, провели встречный отжиг, обработали кромку воздуходувками и водой из ранцевых огнетушителей.

Начальник лесопожарной станции Виктор Моисеенко рассказал, что трава на поле была сухой и высокой, а сильный ветер постоянно менял направление. Но самым сложным в этом пожаре оказалась именно дорога. За полтора часа огонь удалось потушить. По предварительным данным, возгорание вызвал удар молнии: незадолго до этого здесь прошла гроза.