В Канске неизвестные устроили пожар в жилом доме

Пожарные Красноярского края потушили 14 возгораний за сутки. В семи случаях горели сухая трава и мусор. Обошлось без погибших и пострадавших.

Среди серьезных происшествий: в Канске загорелись жилой дом и хозяйственная постройка. Огонь охватил 116 квадратных метров. С ним боролись 12 сотрудников МЧС с помощью четырех единиц спецтехники. Предварительно, причиной стало неосторожное обращение с огнем неизвестных людей.

Напомним, что в этом городе и на значительной части региона действует особый противопожарный режим, во время которого запрещено сжигать траву и мусор, разводить костры и готовить еду на открытом огне. Однако многих жителей не останавливают запреты и серьезные штрафы за их нарушение, в результате регулярно происходят значительные возгорания.

В Бородине из-за неправильной топки печи вспыхнула баня, а следом загорелся и садовый домик. Общая площадь возгорания составила 40 квадратов. На вызов выезжали восемь пожарных на трех спецмашинах.

В МЧС напомнили, что нельзя допускать перекала печей и хранить возле них вещи.