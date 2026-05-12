В Красноярске на перекрестке у «Планеты» изменят схему движения

Изображение: Сергей Верещагин в социальных сетях

В Красноярске на оживленном перекрестке улицы Авиаторов (у ТРЦ «Планета») частично перестроят схему движения. Как сообщил глава города Сергей Верещагин в социальных сетях, участок обновят в рамках ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Изменения затронут поворотный шлюз у торгового центра. За последний год здесь произошло 33 ДТП, в том числе с пострадавшими.

В итоге администрация решила перенести шлюз ближе к улице Алексеева. Кроме того, на объекте обустроят дополнительные полосы разгона и торможения.

Ранее мы писали, что в Красноярске более 93 тысяч человек проголосовали за объекты благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».