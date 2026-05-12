НовостиОбщество12 мая 2026 11:39

В Красноярском крае ограничат движение через железнодорожный переезд

В мае на три дня ограничат движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Красноярском крае
Вячеслав КУИМОВ

В мае на три дня ограничат движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Красноярском крае. В КрасЖД уточнили, что он расположен в поселке Нижний Ингаш — на пересечении с улицей Железнодорожная.

Объект полностью закроют для автомобилей 15, 18 и 19 мая с 02:00 до 18:00.

Ограничения связаны с работами по капитальному ремонту пути на перегоне Ингашская – Тинская.

Объект можно объехать через переезд, расположенный на выезде из поселка. Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.