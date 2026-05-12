В Красноярске более 93 тысяч человек проголосовали за благоустройство. Фото: администрация города

В Красноярке более 93 тысяч человек проголосовали за объекты благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Горожане выбирают парки, скверы и набережные. Те, кто наберет наибольшее количество голосов, встанет в план работ в сезон 2027 года.

Тройка лидеров выглядит так: набережная в микрорайоне Тихие Зори (более 15 тысяч голосов), сквер у ледового дворца «Сокол» в Зеленой Роще (более 12 тысяч) и бульвар Ботанический (более 11 тысяч голосов).

В списке сквер Московский тракт в Кировском районе, сквер у стелы на въезде в микрорайон Солнечный, территория возле домов на Калинина, 41 и 41 «б», сквер имени Крутовского на Карла Маркса, 14 «а» и набережная Енисея в Ленинском районе.

Всего на голосование выставлены 17 общественных пространств. Благоустроены по национальному проекту в следующем сезоне будут 8 из них, набравшие наибольшее число голосов. Голосование проводится на специальной платформе до 12 июня. Принять в нем участие может любой человек старше 14 лет.