В Красноярском крае стоматолог оформила родственнику фиктивный больничный Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярском крае стоматолог оформила родственнику фиктивный больничный. Это выяснилось в результате прокурорской проверки. После чего главный врач получил представление, а сама медик – замечание по службе.

В декабре 2025 года житель Козульки пришел в районную больницу с зубной болью. Стоматолог оказалась его родственницей. Она собрала анамнез и оформила больничный на 15 дней. Налицо конфликт интересов, по закону врач должна была передать такого пациента другому специалисту и сообщить о родстве руководству.

На самом деле в тот момент, когда якобы шел прием и пациент сидел в кабинете врача, он находился в другом месте, занимался своими делами. В частности, посещал местные органы власти и суд. Получается, никакого лечения не было. Следовательно, больничный лист направили на перепроверку.