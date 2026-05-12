НовостиОбщество12 мая 2026 10:10

В Минусинске построят новый корпус тюрьмы за 2,79 миллиарда рублей

ГУФСИН России по Красноярскому краю ищет подрядчика на строительство тюрьмы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Минусинске построят новый корпус имеющейся там тюрьмы. ГУФСИН России по Красноярскому краю объявило конкурс на выбор подрядчика. Средства на это выделяются из бюджета в рамках федеральной программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2035 годы)».

Начальная цена контракта составляет 2,79 миллиарда рублей. Победит тот, кто выставит меньшую цену и при этом обоснует высокое качество работ. Итоги подведут 2 июня.

По условиям сдать объект необходимо будет до декабря 2030 года. Проектом предусматривается два блока на 7 и 8 этажей, которые будут соединены галереей и прогулочным двориком. Блоки рассчитаны на 593 заключенных.