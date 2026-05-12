В Красноярской краевой больнице зафиксировали редчайший случай

В Красноярской краевой больнице зафиксирован редчайший случай из медицинской практики. Организм одной из пациенток столкнулся с тяжелым осложнением: после удаления желчного пузыря были повреждены желчные протоки, желчь полностью выходила наружу через свищ. Такое бывает лишь в 0,3% случаев, чаще на фоне тяжелого воспаления или аномальной анатомии.

Спустя четыре месяца участок тонкой кишки подшили к поврежденному протоку на каркасных трубках. Но во время вмешательства обнаружили бактерию и назначили антибиотики. И на четвертые сутки обнаружили небольшое скопление жидкости в печени. Сформировалось редчайшее состояние билиовенозная фистула — сообщение между желчными протоками и венами печени. Опасно сепсисом и септическим шоком: желчь с бактериями может напрямую попасть в кровоток.

Но чудо: у пациентки не было ни кровотечений, ни температуры, ни острого состояния. Анализ крови стерилен. На 11-е сутки фистула закрылась сама. Пациентка выписана. Еще один случай из практики, который доказывает: человеческий организм порой умнее любых учебников, - рассказали в ККБ.

А на Кузбассе медики благополучно прооперировали 70-летнюю женщину. Изначально ее направили на обследование с подозрением на гастрит. Но выяснилось, что это онкология на ранней стадии. Операцию сделали через небольшой разрез. Пациентка быстро пошла на поправку, рассказало издание VSE42.