«Красноярские Столбы» не будут закрывать на традиционный «месячник тишины»

no_tite Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

«Красноярские Столбы» впервые с 2020 года не будут закрывать на традиционный «месячник тишины». В национальном парке решили изменить подход к этому мероприятию из-за изменений в законодательстве, регулирующего сферу туризма на ООПТ.

Напомним, что «месячник тишины» — это особый режим, необходимый для профилактики пожарной опасности и поддержания спокойного пробуждения заповедной фауны. Впервые его ввели на «Столбах» в 2020 году, а в 2025-м он действовал с 12 по 23 мая.

«Полное закрытие всей рекреационной зоны по-прежнему возможно при возникновении определенных условий, которые сопровождаются угрозой жизни и здоровью посетителей нацпарка, а также наносят ущерб его природному комплексу», – уточнил Иван Кириллов, заместитель директора по охране национального парка.

Также территорию пространства могут закрывать локально — например, во время ураганного ветра.

Ранее мы писали, что в крае заработала «горячая линия», где родители, а также любые другие законные представители несовершеннолетних смогут получить необходимую информацию, касающуюся предстоящего детского отдыха.