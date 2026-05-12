За побег с места смертельной аварии водитель из Боготола получил 5 лет колонии. Фото: прокуратура

За побег с места смертельной аварии водитель получил пять лет колонии-поселения. Трагедия произошла в августе 2025 года на федеральной трассе Р-255 «Сибирь».

Около 4 часов утра 42-летний водитель автомобиля ВАЗ-21213 направлялся со стороны Ачинска в Боготол. Выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Фольксваген Пассат». Пассажирка иномарки погибла на месте.

Виновник аварии решил, что если он быстро убежит, то никто ничего не узнает. Ошибся – спустя 12 часов его уже задержали сотрудники полиции. В суде мужчина уверял, что во время аварии он получил травму головы и частично лишился памяти. Однако от уголовной ответственности такая потеря воспоминаний не освободила.