До чего дошёл прогресс: дети из Енисейской Сибири мечтают о магазинах, где будут роботы-продавцы

Слева рисунок Надежды Зубковой, справа - Екатерины Краснощековой

Мечта Электроника с его «вкалывают роботы, а не человек» воплотилась в рисунках участников конкурса детских рисунков «Магазин будущего». Напомним, это совместный проект медиагруппы «Комсомольская правда» и торговой сети «Командор» при поддержке национального центра «Россия» в Красноярском крае.

Идеальный по мнению детей магазин тот, где труд продавцов заменят роботы. Например, 13-летняя Екатерина Краснощекова из Красноярска уверена, что они лучше будут помогать покупателям выбирать товары. Также будут установлены автоматизированные кассы, которые позволят быстро и удобно оплачивать покупки. И обязательно - безотходное производство, что позволит снизить количество мусора и отходов.

Десятилетняя Надежда Зубкова из посёлка Вершина Теи придерживается той же идеи. Только её магазин на бумаге помог оформить искусственный интеллект. В магазине этом идеальная чистота, вежливый ряд продавцов и много цветов.

А какой ваш магазин будущего? Принять участие в конкурсе приглашают детей Красноярского края, Хакасии и Тывы. Заявки вместе с рисунком нужно загрузить до 19 мая на страницу конкурса. От одного автора принимается одна работа (формат JPEG , горизонтальный или квадратный рисунок на бумаге А4 или А3). Техника исполнения – на выбор: акварель, графика, масло, ИИ и т. д.

Это не просто конкурс, а возможность стать разработчиком магазина мечты. Каждому рисунку будет уделено пристальное внимание, а идеи возьмут на вооружение в торговых сетях.

С 21 по 25 мая можно будет отдать свой голос за понравившуюся работу. Уже 27 мая подведём итоги. По итогам голосования победят 20 юных художников в номинации «Выбор читателей», ещё 10 выберут в номинации «Выбор организаторов».

Торжественная церемония награждения состоится в Национальном центре «Россия» в Красноярском крае. Победителей ждет знакомство с центром, интерактивная экскурсия о технологиях будущего в торговле, вручение дипломов и подарков, фотосессия. Каждый получит фирменный диплом конкурса, памятную милую игрушку и подарочный сертификат на покупки в торговой сети.

Подробности на странице конкурса здесь.