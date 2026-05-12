Дачница из Ачинска заплатит штраф за уборку своего участка огнем. Как рассказали в МВД Красноярского края, в содеянном 52-летняя женщина созналась и раскаялась.

Участковый выяснил, что она сжигала сухую траву на участке в СНТ «Коммунальник» в условиях особого противопожарного режима. На действия нарушительницы пожаловались соседи.

На дачницу собрали материал об административном правонарушении. Информацию передали в пожарный надзор для принятия решения.

Полицейские призывают жителей региона ответственнее относиться к требованиям пожарной безопасности.