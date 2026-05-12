Бастрыкин запросил доклад после нападения собаки на инвалида в Красноярске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нападении безнадзорной собаки на инвалида в Красноярске. По версии ведомства, всё произошло в марте 2026 года в Октябрьском районе.

Тогда на остановке общественного транспорта на мужчину набросился агрессивный пес. К счастью, травм удалось избежать. Пострадавший сообщил о случившемся в компетентные органы, однако не получил ответа.

После этого горожанин пожаловался на бездействие в приемную ведомства в социальных сетях.

Следователи завели дело, выясняются все обстоятельства случившегося.

Председатель ведомства потребовал от руководителя регионального управления Алексея Еремина доклад о ходе расследования.