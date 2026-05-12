РекламаПодписка
НовостиОбщество12 мая 2026 6:01

Из Красноярского края отправили 3,4 тонны папоротника в Казахстан

С начала года в лаборатории Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» специалисты проверили 3,4 тонны побегов папоротника для отправки в Казахстан
Вячеслав КУИМОВ
Фото: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса»

С начала 2026 года специалисты лаборатории Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» проверили 3,4 тонны побегов папоротника для отправки в Казахстан. В учреждении добавили, что вся продукция соответствовала фитосанитарным требованиям страны-получателя.

В нашем регионе произрастают разные виды папоротников, их заготовкой занимаются обычные жители и предприятия. Для сравнения: в 2025 году сотрудники учреждения исследовали 2,9 тонны побегов этого растения.

Папоротник популярен у сторонников здорового образа жизни и в восточной кухне. Его стебли солят, маринуют, сушат или фасуют в вакуум. Продукт богат витаминами и микроэлементами.

