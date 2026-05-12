Спасатели не могут найти утонувшего две недели назад в Канском округе ребенка

Река Кан осложняет поиски пропавшего семилетнего мальчика. Фото: КГКУ "Спасатель"

Спасатели Канского поисково-спасательного отряда до сих пор не могут найти утонувшего две недели назад семилетнего мальчика. Несмотря на все усилия. Сегодня, 12 мая, они вновь выехали в село Бражное по заявке сотрудников полиции.

Напомним, что трагедия произошла 1 мая, когда два мальчика пришли на берег реки и стали прыгать по прибившимся бревнам. Один из них упал в воду и не смог выбраться, другой прибежал домой и рассказал все родным, а те сообщили в полицию.

Ранее краевые спасатели уже обследовали более 160 километров береговой линии реки Кан, 25 тысяч квадратных метров дна реки с помощью водолазного телевизионного комплекса «Оптима», более 110 тысяч квадратных метров дна реки с помощью эхолота, а также провели 8 водолазных спусков, в ходе которых обследовали более 850 квадратных метров дна.

Поиски осложнялись подъемом воды в реке Кан и сильным течением.