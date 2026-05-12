189 нетрезвых водителей задержали в Красноярском крае за выходные

За прошедшие выходные инспекторы ДПС задержали в Красноярском крае 189 нетрезвых водителей. Об этом рассказали в пресс-службе краевого МВД. Из общего числа нарушителей десять человек ранее привлекались к административной ответственности за нетрезвое вождение. Им может грозить уголовное наказание.

Также были задержаны 23 человека, которые сели за руль в пьяном виде и без водительского удостоверения.

На правонарушителей составили административные материалы. Теперь любителям нетрезвых поездок грозит 45 тысяч рублей штрафа, а также лишение права управления на срок до двух лет. За повторное управление в нетрезвом виде их может ждать уголовная ответственность.

Напомним, что сообщить о пьяном водителе можно по номеру: (391) 263-10-19.