Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
+9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 мая 2026 5:37

189 нетрезвых водителей задержали в Красноярском крае за выходные

Из них десять человек уже привлекались к ответственности за подобное
Полина КЛИМЕНКОВА
189 нетрезвых водителей задержали в Красноярском крае за выходные

189 нетрезвых водителей задержали в Красноярском крае за выходные

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие выходные инспекторы ДПС задержали в Красноярском крае 189 нетрезвых водителей. Об этом рассказали в пресс-службе краевого МВД. Из общего числа нарушителей десять человек ранее привлекались к административной ответственности за нетрезвое вождение. Им может грозить уголовное наказание.

Также были задержаны 23 человека, которые сели за руль в пьяном виде и без водительского удостоверения.

На правонарушителей составили административные материалы. Теперь любителям нетрезвых поездок грозит 45 тысяч рублей штрафа, а также лишение права управления на срок до двух лет. За повторное управление в нетрезвом виде их может ждать уголовная ответственность.

Напомним, что сообщить о пьяном водителе можно по номеру: (391) 263-10-19.