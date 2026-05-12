В Красноярском крае школьница получит 80 тысяч рублей за укусы собаки

В Красноярском крае школьница получит 80 тысяч рублей за нападение бродячей собаки. Случилось ЧП в городе Иланском в сентябре 2025 года. Третьеклассница направлялась в школу, когда на нее напало агрессивное животное, дважды укусило и скрылось.

Девочка вернулась домой в слезах, рассказала матери. Ей понадобилась медицинская помощь, курс вакцинации. Кроме того, по заключению медицинского психолога у девочки появились боязнь животных и сильных звуков.

Прокуратура выступила в защиту интересов ребенка. Выяснилось, что собака была безнадзорной, следовательно, отвечать за последствия должна администрация. Суд взыскал 80 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Но местные власти посчитали, что платить должны не они, а подрядная организация, с которой заключен контракт на отлов безнадзорных животных. Краевой суд оставил решение городского суда в силе, рассказали в краевой прокуратуре.