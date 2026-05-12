НовостиПроисшествия12 мая 2026 5:27

В Красноярском крае остаются затопленными 11 жилых домов

Жителей южных районов региона предупредили о второй волне половодья
Вячеслав КУИМОВ

Фото: ИВАНОВА Диана.

На утро 12 мая в Красноярском крае остаются затопленными 11 жилых домов, 108 огородов и 23 участка автомобильных дорог. В МЧС сообщили, что ситуация остается на контроле спасателей и регионального правительства.

Круглосуточный мониторинг паводковой обстановки продолжается. Так, сохраняется рост уровней воды на реке Туба и ее притоках. На реке Кизир (село Имисское) превышена неблагоприятная отметка.

На территории южных округов началось формирование второй волны весеннего половодья. Возможно затопление приусадебных участков, огородов и перелив дорог.