НовостиСпорт12 мая 2026 5:11

Красноярский ФК «Енисей» победил в последнем домашнем матче сезона

Красноярский футбольный клуб «Енисей» обыграл тульский «Арсенал» в матче 33-го тура Первой лиги
Вячеслав КУИМОВ
Фото: ФК «Енисей» в социальных сетях

11 мая красноярский футбольный клуб «Енисей» на своем поле обыграл «Арсенал» из Тулы в матче 33-го тура Первой лиги. Встреча прошла на Центральном стадионе и завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч был забит на 28-й минуте — пенальти реализовал нападающий Астемир Хашкулов. Таким образом, сибиряки занимают шестую строчку в турнирной таблице.

Для «Енисея» эта игра стала заключительной в сезоне на домашнем поле. Последний выездной матч красноярцы проведут с московским «Торпедо» в субботу, 16 мая.