В Уяре строится новая школа на 550 мест

В Уяре завершается строительство школы. Учреждение рассчитано на 550 мест. В нем оборудованы учебные кабинеты, спортивные залы и зал хореографии, медицинский блок, мастерские, столовая и актовый зал с гримерными. На прилегающей территории школы обустроены площадки для занятий физкультурой.

Проверка государственного строительного надзора подтвердила, что объект соответствует проектной документации. После того, как строители исправят замечания, школа получит разрешение на ввод в эксплуатацию. Планируется, что школа распахнет свои двери в сентябре.

В 2026 году продолжается строительство еще восьми школ в Канске, селах Алексеевка, Талое, Быстрая, Вознесенка, Емельяново, Зыково, Балахта. Также планируется провести капремонт 11 школ.