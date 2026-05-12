На Красноярск надвигается новая мощная магнитная буря. Она накроет город уже на этой неделе, в четверг 14 мая. А после обеда она достигнет пяти баллов – это средний показатель.

Повышенная геомагнитная активность сохранится почти двое суток и начнет ослабевать только к обеду субботы 16 мая. И еще двое суток сила магнитных колебаний составит четыре балла, сообщают Gornovosti со ссылкой на портал Time-In.ru.

Метеозависимые люди столкнутся с неприятностями в период магнитных бурь, их ждет общая слабость, головные боли, перепады давления. Поэтому стоит избегать сильных нагрузок в этот период, следить за самочувствием и соблюдать режим сна и отдыха.