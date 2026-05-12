Красноярцам рассказали, как часто нужно обрабатывать школы от тараканов

Жителям Красноярского края рассказали, как часто нужно обрабатывать школы от тараканов. Вопрос специалистам регионального управления Роспотребнадзора поступил от подписчика. Наверняка это интересует многих родителей, бабушек-дедушек и всех, чьи дети питаются в школьных столовых. И не только.

Вопрос следует поставить иначе: как часто нужно обследовать помещения школы на предмет тараканов? Два раза в месяц – таковы требования СанПин. Если выявлено наличие синантропных насекомых в образовательных учреждениях, незамедлительно нужно провести дезинсекция (в отсутствии детей).

Категорично: в школах, детских садах, детских социальных учреждениях тараканов не должно быть вообще.