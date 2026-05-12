В Красноярском крае в автомобильной аварии пострадал 7-летний ребенок. Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло накануне, 11 мая, на 2-м километре автодороги Тюхтет – Новомитрополька (Боготольский муниципальный округ).

41-летний водитель «Лады», двигаясь в сторону Тюхтета, допустил съезд с проезжей части дороги в кювет, автомобиль опрокинулся. Автоинспекторы установили, что ребенок находился в автокресле, оно спасло его от серьезных переломов. Тем не менее, потребовалась госпитализация.

Также в результате случившегося пострадала 41-летняя женщина-пассажир, которая находилась на заднем пассажирском сидении.