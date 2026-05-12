НовостиОбщество12 мая 2026 2:48

В Шарыпово предприниматель торговал сомнительными автошинами

Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Шарыпово предприниматель за нарушения лишился товара на 75 тысяч рублей. Арест на автомобильные шины был наложен после того, как специалисты регионального управления Роспотребнадзора совершили контрольную закупку в торговой точке. И выявили товар без маркировки – на нем отсутствовал двумерный штриховой код Data Matrix.

Кроме того, продавец недостоверно передавал информацию в Государственную информационную систему мониторинга товаров, а именно: на момент проверки товар, отмеченный как выбывший из оборота (проданный), находился на реализации в предприятии торговли.

Под арест попали 11 автошин общей стоимостью 74 250 рублей. Решением суда нарушителя оштрафовали, а товар должен быть конфискован.