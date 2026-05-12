В Красноярском крае спасатели помогают жителям сел в зонах подтопления

На территории Красноярского края началась вторая волна паводка. Фото: КГКУ "Спасатель"

В Красноярском крае спасатели помогают жителям населенных пунктов в зонах подтопления. Так, они организовали временную переправу через реку Чулым в селе Александровка (Боготольский округ). За прошедшие сутки на плавсредствах спасатели переправили 10 человек, а также организовали помощь в доставке продуктов питания в село.

В Енисейском округе спасатели продолжают следить за развитием паводковой обстановки в деревне Малобелая и оказывать помощь местному населению.

По данным синоптиков на ближайшие сутки колебание уровня воды в районе данных населенных пунктов сохранится. Добавим, что началось формирование второй волны весеннего половодья.