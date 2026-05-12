В Красноярске проект новой школы в Покровском прошел госэкспертизу. Фото: администрация города

В Красноярске проект новой школы в микрорайоне Покровском прошел госэкспертизу. Объект появится на улице Чернышевского, он рассчитан на 1280 мест.

В здании площадью 27 тысячи квадратных метров запроектированы медицинский блок, актовый зал, пищеблок, библиотека, спортивный блок с тремя спортивными залами, мастерские по столярному делу и домоводству. Для начальной школы и средних-старших классов предусмотрены отдельные блоки.

Отдельное внимание – спортивному воспитанию. На территории разместится спортивное ядро со стадионом, спортплощадка для игр в волейбол, баскетбол и мини-футбол.

Поиск подрядчика и строительные работы начнутся при утверждении финансирования. Деньги на это в бюджете заложены.