Территорию «Красноярских Столбов» не обрабатывают от клещей – в администрации национального парка объяснили, почему: это особо охраняемая природная территория, любые манипуляции и акарицидная обработка здесь запрещена.

В нынешнем году первые клещи на территории были зафиксированы сотрудниками национального парка 4 апреля. Посетителей рекреационной территории предупреждают о мерах безопасности и о болезнях, которые несут с собой иксодовые.

По словам главного специалиста национального парка Игоря Ковача, наиболее активными клещи становятся со второй середины мая и до середины июня. Самая благоприятная температура для них – от 15 до 25 градусов. Клещи не сидят на тропе и не прыгают с деревьев. Любимое ими место засады – небольшие кусты или трава, на высоте 50 – 70 сантиметров от земли.

Элементарные меры безопасности: не сходить с тропы, пользоваться репеллентами и правильной одеждой, регулярно осматриваться.