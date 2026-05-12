В Красноярском крае заработала «горячая линия» по детским лагерям Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В Красноярском крае заработала «горячая линия», где родители, а также любые другие законные представители несовершеннолетних смогут получить необходимую информацию, касающуюся предстоящего детского отдыха.

До конца учебного года осталась всего пара недель, наверняка родители беспокоятся, как правильно выбрать детский оздоровительный лагерь и как подготовить ребенка к поездке. Какие детские товары для отдыха безопасны и так далее.

Консультацию по любому вопросу готовы оказать специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

КОНКРЕТНО

«Горячая линия» работает в будние дни до 22 мая включительно, по телефону: 8 (391) 226-89-50.

В круглосуточном режиме принимает звонки телефон единого Консультационного Центра 8-800-555-49-43 (бесплатно).