НовостиПроисшествия11 мая 2026 11:38

Змея укусила туриста на «Красноярских Столбах»

Полина КЛИМЕНКОВА
Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В национальном парке «Красноярские Столбы» помощь спасателей потребовалась 32-летнему мужчине, которого укусила змея. Об этом рассказали в КГКУ «Спасатель». Происшествие случилось 10 мая. При спуске со скалы Такмак потерпевшего в руку укусила змея. Спасатели сообщили о происшествии работникам скорой медпомощи и передали туриста медикам.

Если вы встретили змею, не пытайтесь ее поймать или напугать. Сохраняйте дистанцию и спокойно отходите в сторону. Если она вас укусила – немедленно обратитесь за медицинской помощью. Помните: змеи особенно активны в местах, где много травы и камней.

Отправляясь в поход, надевайте плотную одежду и высокие резиновые сапоги. При движении по высокой траве используйте палку.