День Победы в Красноярске отметили более 141 тысячи человек

Более 141 тысячи человек посетили праздничные события 9 Мая в Красноярске

День Победы объединил 141 450 жителей и гостей Красноярска. Об этом рассказал мэр города Сергей Верещагин. Самыми посещаемыми событиями стали торжественное шествие на Красрабе, «Бессмертный полк», концерт на площади Мира и салют.

Днем 9 мая тысячи красноярцев разных возрастов пронесли портреты своих родственников-героев и спели песни военных лет. Некоторые держали в руках сразу по несколько фотографий. Шествие собрало в Красноярске 25 600 человек, а с учетом зрителей - 29 500. Кстати, «Бессмертный полк» прошел со всех уголках региона.

Напомним, что в нашем крае проживает 1 951 ветеран Великой Отечественной войны, в их числе 67 фронтовиков и 1 780 тружеников тыла.