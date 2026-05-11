Красноярцев ждет короткая рабочая неделя после майских праздников

Жителям края предстоит короткая рабочая неделя с 12 по 15 мая Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Красноярского края, которые работают по стандартному пятидневному графику, предстоит трудиться меньше обычного. С 9 по 11 мая включительно горожане отдыхали в связи с празднованием 81-й годовщины Великой Победы, поэтому новая рабочая неделя будет короткой и продлится всего четыре дня – с 12 по 15 мая. В пятницу, 16 мая, жители снова уйдут на выходные.

Отметим, что следующие трехдневные выходные ждут нас уже в июне. Согласно данным производственного календаря, россияне будут отдыхать с 12 по 14 июня в связи с празднованием Дня России. Рабочая неделя перед этими выходными будет короткой – с 8 по 11 июня включительно.