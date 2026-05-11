НовостиОбщество11 мая 2026 8:44

В Красноярском крае работает горячая линия по вопросам детского отдыха

Полина КЛИМЕНКОВА
Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

11 мая в Красноярском крае заработала горячая линия по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров. Об этом рассказали в пресс-службе краевого Роспотребнадзора. Специалисты расскажут, как выбрать лагерь и подготовить ребенка к поездке.

В будни звонки принимают по номеру: 8(391)226-89-50. Также можно позвонить по бесплатному круглосуточному номеру единого консультационного центра: 8-800-555-49-43.

Пообщаться со специалистами можно будет до 22 мая.

Ранее мы рассказывали, что с 8 мая в крае действует особый противопожарный режим.

