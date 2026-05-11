С начала 2026 года аферисты обманули более 2000 жителей Красноярского края

С начала 2026 года жертвами интернет-преступников стали 2056 жителей края. Традиционную сводку о мобильном мошенничестве озвучила региональная прокуратура. Только за прошедшую неделю у 97 жителей края дистанционным способом похитили более 53 миллионов рублей. По каждому случаю заведены и расследуются уголовные дела.

Самые частые схемы мошенничества: лжесотрудники спецслужб и организаций, «спасавшие» средства и фишинговые ссылки на интернет-магазины. Раскрыто 495 IT-преступлений. В суды направлено 277 уголовных дел.