Жительница Красноярска заметила в детской книге рецепт изготовления наркотиков Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Красноярска заметила в детской книге рецепт изготовления запрещенных веществ. Подробности рассказала уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае.

Красноярска купила красочную энциклопедию в подарок своему племяннику. Полистав издание, женщина была крайне удивлена содержанием. Автор в шутливой форме, однако, вполне точно, описывал, как можно изготовить наркотическое средство.

- Женщина была справедливо возмущена тем, что подобная информация содержится в книге, предназначенной для детей и подростков. Мы обратились в Экспертный центр Российского книжного союза с просьбой провести экспертизу данной книги, - сообщила Ирина Мирошникова.

Эксперты не только подтвердили наличие запрещенного контента, но нашли другие нарушения закона. Экспертный центр направил письма во все федеральные книжные торговые сети: данное издание должно быть изъято из продажи.