В Красноярске продолжают благоустраивать набережную Качи

Фото: администрация города

В Красноярске продолжают благоустраивать набережную реки Качи. Подрядные бригады зашли на последний необлагороженный участок территории, который находился на левом берегу - от улицы Вейнбаума до Юдинского моста на улице Обороны.

В первую очередь расчистят заросли, уберут мусор, затем распланируют участки под пешеходные и велосипедные дорожки, под новые зоны отдыха. Также снимут старый асфальт. Стиль этого пространства будет таким же, как и вся остальная набережная, которая была благоустроена в предыдущие годы.

Кроме пешеходных и велосипедных дорожек на участке появится новая уличная мебель, смотровые балконы, деревянные настилы. Вдоль прогулочных зон будут высажены новые деревья, кустарники и многолетние травы. Последнюю неотреставрированную кованую беседку сохранят. Обновят систему освещения, светильники заменят, по всему левому берегу они будут одинаковыми. Вся набережная будет удобна для маломобильных горожан.