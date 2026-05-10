В Красноярском крае будут депортированы 33 незаконных мигранта

В Красноярском крае за три дня массовых проверок полиция выявила 33 незаконных мигранта, которые будут выдворены из России в ближайшее время. В целом рейды, направленные на противодействие незаконной миграции и усиление контроля над пребыванием иностранных граждан на территории региона, оказались результативными.

Так, помимо 33 человек, ожидающих депортацию, 45 лицам сокращены сроки временного пребывания за нарушение миграционных правил. Еще 120 граждан ближнего зарубежья получили отказ на запрос о въезде на территорию России.

Выявлено и пресечено 206 административных правонарушений в сфере миграции. И заведено 11 уголовных дел по фактам организации незаконной миграции, фиктивной регистрации и постановки на миграционный учет иностранных граждан.