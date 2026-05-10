В Красноярске приятели украли в салоне красоты строительные инструменты

В Красноярске приятели забрались в салон красоты и украли строительные материалы и инструменты, которые владелица завезла туда, чтобы сделать ремонт помещений. Желание обогатиться обернулось для них уголовным делом.

Как рассказали в городской полиции, случилось «ограбление века» в августе 2024 года. Рабочие, которых владелица салона наняла для ремонта, обнаружили входные двери открытыми, а когда зашли внутрь, увидели, что работать им нечем.

Полиция установила личности похитителей, оба – местные жители. Сначала 40-летний увидел незапертые двери салона красоты и заглянул туда. Но в одиночку вынести оттуда добычу не смог, поэтому позвал на помощь 47-летнего приятеля с машиной.

Ущерб владелица оценила в 350 тысяч рублей. Похитители продали кафель за бесценок – за 20 тысяч рублей, а строительный инвентарь разделили между собой. В ходе следствия мужчины смогли вернуть только часть имущества. Наказание – 1 год 3 месяца и 1 год 6 месяцев условно.